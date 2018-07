Incêndio atinge floresta em Iperó, interior de SP Um incêndio atinge áreas de mata da Floresta Nacional de Ipanema, unidade de conservação federal, em Iperó, a 135 km de São Paulo. A área, de seis mil hectares, é administrada pelo Instituto Chico Mendes. As chamas estavam próximas do sítio histórico com remanescentes dos fornos construídos por Afonso Sardinha, no final do século 16, numa das primeiras tentativas de fundir o ferro em território brasileiro. No início da noite deste domingo, duas equipes do Corpo de Bombeiros de Sorocaba e a brigada de incêndio do instituto continuavam no combate ao incêndio florestal.