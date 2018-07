Incêndio atinge frigorífico em Santana do Araguaia-PA Um incêndio atinge um frigorífico do grupo JBS-Friboi na cidade de Santana do Araguaia (PA) desde o fim da manhã de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o município não tem uma unidade da corporação e uma guarnição da cidade de Redenção, a cerca de 230 km de distância, foi acionada para combater o fogo.