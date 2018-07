Incêndio atinge galpão atrás do Aeroporto de Cumbica Um incêndio atingiu na madrugada de hoje um galpão que serve como depósito de materiais para reciclagem em Guarulhos, atrás do Aeroporto Internacional de Cumbica. Sete equipes dos bombeiros foram acionadas, três delas enviadas pela Central de Operações da capital, e contiveram as chamas. Segundo os bombeiros, boa parte do material atingido pelo incêndio era formada por borracha. Não houve feridos nem foi informado ainda o que teria iniciado o fogo.