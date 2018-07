Incêndio atinge galpão de indústria gráfica em Barueri Um incêndio, de grande proporção, destruiu, nesta madrugada de sábado, 7, cerca de 20 mil m2 de um galpão utilizado por uma indústria gráfica na altura do nº 1.411 da Avenida Piracema, no Centro Empresarial de Barueri, região oeste da Grande São Paulo. Os bombeiros foram acionados às 2h30 e enviaram 14 equipes, que trabalham durante duas horas para controlar as chamas.