Incêndio atinge galpão de materiais recicláveis em SP

Um incêndio atingiu na madrugada de hoje um galpão de materiais recicláveis em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por volta das 3h30 de hoje, o fogo foi controlado por onze equipes de bombeiros, sendo cinco da capital paulista. De grande porte e localizado no Jardim Cumbica, o galpão armazenava principalmente materiais plásticos. O fogo teve início à 1h30 e consumiu tudo. Parte da fiação da Eletropaulo foi atingida pelas labaredas no início do incêndio, deixando as ruas da região sem iluminação. A empresa de distribuição de energia foi acionada assim que um transformador explodiu. Até o momento não há informações sobre o que causou o incêndio. Não houve registro de vítimas, segundo os bombeiros.