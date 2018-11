Incêndio atinge galpão de material reciclável em SP Um incêndio atingiu no final da noite de ontem um galpão de uma empresa responsável por armazenar material para reciclagem, no Polo Industrial, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Viaturas de Guarulhos, cidade vizinha, também foram enviadas para dar apoio às primeiras equipes. O fogo foi controlado, mas até as 6h30 várias viaturas ainda estavam no local, realizando trabalho de rescaldo. No início de dezembro do ano passado, o mesmo galpão foi atingido por outro incêndio, que durou mais de 12 horas.