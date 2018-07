Incêndio atinge galpão em São Bernardo do Campo-SP Um incêndio de grandes proporções atingia um galpão no bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no início da noite de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou seis viaturas ao local, o fogo começou no final da tarde e o galpão estava ocupado por móveis que seriam reformados. Não há informações sobre vítimas e as chamas ainda não foram controladas.