Incêndio atinge galpão na Mooca, zona leste de SP Um incêndio atingiu uma loja de pneus no número 573 da Rua Madre de Deus, na Mooca, bairro da zona leste da de São Paulo, no início da manhã desta terça-feira, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h30. 18 viaturas da corporação foram enviadas ao local, que fica próximo à Avenida Paes de Barros. As chamas foram controladas por volta das 8h e não há o registro de vítimas.