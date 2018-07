CAIO DO VALLE, Estadão Conteúdo

Os bombeiros, no entanto, tiveram dificuldades para entrar no galpão, que só tinha uma pequena porta de acesso. Os brigadistas precisaram quebrar a parede para combater as chamas.

O imóvel fica na Rua Carnot, 196, na esquina com a Rua Vitor Hugo. A fumaça provocada pelo incêndio era visível a quilômetros de distância. Não havia, até o início da tarde, informações sobre vítimas.