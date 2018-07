Incêndio atinge galpão na zona sul de SP

A Defesa Civil retirou nove famílias que moravam no entorno do galpão porque o muro que separava o edifício de suas casas corria o risco de cair. Durante a manhã, a parede foi demolida e as pessoas puderam voltar às suas residências.

Os bombeiros enviaram 15 viaturas ao depósito, localizado na Rua Gustavo da Silveira, na Vila Santa Catarina. O combate às chamas durou cerca de duas horas, e às 02h30 o fogo estava controlado.