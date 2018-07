Incêndio atinge hospital no Maranhão Um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Carlos Macieira na manhã desta segunda-feira, em São Luís, no Maranhão. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas ainda há fumaça no local e uma vistoria verifica se há risco de desabamento no prédio, que tem 152 leitos.