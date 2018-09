Incêndio atinge imóvel na zona sul de São Paulo Sete carros do Corpo de Bombeiros de São Paulo se deslocaram para a região do Aeroporto de Congonhas, na Vila Uberabinha, zona sul da capital paulista, para conter um incêndio em um imóvel. O fogo começou em uma loja de colchões na rua Araguari. Não há informações sobre as causas do incidente ou sobre possíveis vítimas. As informações são do departamento de Comunicação dos Bombeiros.