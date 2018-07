Incêndio atinge indústria de tintas no interior de SP Um incêndio atingiu depósitos de uma indústria de tintas gráficas, na tarde de hoje, em Mairinque, na região de Sorocaba (SP). Os vizinhos da fábrica ouviram várias explosões e em seguida viram uma coluna de fumaça preta subindo das instalações. As chamas atingiram um galpão com produtos químicos. A fábrica fica no distrito industrial do Jardim Cruzeiro, na margem da rodovia Raposo Tavares. Bombeiros de Mairinque, São Roque, Sorocaba e Itu trabalharam para conter as chamas.