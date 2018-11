Incêndio atinge indústria em Diadema, no ABC paulista Dez viaturas do Corpo de Bombeiros combatem um incêndio de grandes proporções na noite desta terça-feira, em Diadema, no ABC paulista. As chamas atingem uma indústria no Corredor ABD, altura do número 100, na Vila São José, desde às 20h16. Não há informação de feridos.