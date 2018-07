Incêndio atinge indústria química em Guarulhos-SP Um incêndio, que começou por volta das 11 horas, atinge uma indústria de produtos químicos na Rua Icó, no bairro de Cumbica, em Guarulhos (SP). Por volta das 12h30, o fogo ainda não havia sido controlado. Ao menos dez viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há informações sobre vítimas.