Incêndio atinge Instituto Butantan em SP Um incêndio tomou conta do laboratório de répteis do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, na manhã de hoje. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo, que se iniciou por volta das 7h35 da manhã, foi controlado em cerca de uma hora e meia. Não há registro de vítimas.