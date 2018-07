Incêndio atinge loja de presente em São Gonçalo, no Rio Um incêndio de grandes proporções atinge nesta manhã de sábado o galpão de uma loja de artigos de presentes no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O fogo começou no início da manhã, por volta das 7h, e ainda não foi controlado. Não há confirmação se o incêndio se alastrou para imóveis vizinhos.