Incêndio atinge loja de roupas em Diadema Um incêndio atingiu uma loja de roupas no centro de Diadema, no Grande ABC paulista, na manhã de hoje. Quinze equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio é de grandes proporções, mas ainda não há informação sobre feridos.