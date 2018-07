Incêndio atinge loja de roupas no Brás, em SP Sete viaturas dos bombeiros combateram um incêndio hoje, que teve início por volta das 2h30, em uma loja de roupas numa galeria da Rua da Juta, no Brás, região central de São Paulo. O fogo foi controlado rapidamente. Ninguém ficou ferido. Segundo a Central de Operações dos Bombeiros, até as 5h45, uma viatura estava no local apenas para realizar o trabalho de rescaldo. No começo desta manhã, ainda não havia mais detalhes sobre a área atingida.