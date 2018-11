Incêndio atinge loja de veículos em Sapopemba (SP) Um incêndio destruiu 10 carros e atingiu parcialmente outros 14, às 23 horas de ontem (27), no interior da Vini Multimarcas, loja de veículos usados localizada na altura do nº 9.333 da Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, na região do Sapopemba, na zona leste da capital paulista.