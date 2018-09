Incêndio atinge loja na Rua 25 de Março, em São Paulo

Uma loja da Rua 25 de março, na região central de São Paulo, foi atingida pelo fogo por volta das 10 horas deste domingo, 30, segundo informações iniciais do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). O incêndio atingiu o pavimento superior de uma loja de dois andares. Segundo o Cobom, ninguém ficou ferido. Os funcionários e alguns clientes que estavam no local foram para a rua quando perceberam o princípio de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h30, quatro equipes continuavam no prédio para a operação rescaldo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o fogo foi controlado rapidamente e não houve necessidade de interditar a Rua 25 de Março.