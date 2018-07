Incêndio atinge Ministério das Comunicações em Brasília O prédio da Esplanada dos Ministérios que abriga as pastas das Comunicações e dos Transportes, em Brasília, foi evacuado perto das 17h por causa de um incêndio nos andares superiores. É possível ver muita fumaça do 5º ao 8º andar, na parte central do prédio. Ainda não há maiores informações sobre o ocorrido e o Corpo de Bombeiros já está no local. A suspeita é de que o fogo tenha começado no sistema de ar-condicionado.