Incêndio atinge Morro do Romão em Vitória-ES Um incêndio atingiu no início desta tarde o Morro do Romão, em Vitória (ES). O morro faz divisa com o Parque da Fonte Grande, que fica no centro da ilha de Vitória. Por volta das 18 horas ainda restava um pequeno foco de incêndio, mas o fogo já foi quase extinto. A perícia avalia a causa das chamas. Ninguém ficou ferido.