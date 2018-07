Incêndio atinge navio cargueiro em São Sebastião

Segundo o diretor de gestão portuária do Porto de São Sebastião, Alfredo Bricks, o incêndio começou nas embalagens de madeira que envolvem as peças. A Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião irá investigar as causas do acidente. Segundo Bricks, assim que o incêndio teve início, brigadas do próprio navio tentaram combater as chamas, mas precisaram acionar o Corpo de Bombeiros, já que o fogo fugiu do controle.

Conforme Bricks, o Corpo de Bombeiros combateu o incêndio por terra e rebocadores do Terminal Marítimo da Petrobras (Tebar) realizaram o combate pelo mar. Ainda de acordo com ele, não houve vazamento de óleo combustível do navio no Canal de São Sebastião.