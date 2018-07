Incêndio atinge oficina de autopeças na Zona Sul de SP Um incêndio atingiu uma oficina de autopeças por volta das 12 horas deste sábado, no bairro da Saúde, zona sul da Capital, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Há pouco, quatro equipes dos bombeiros estão no local tentando controlar o fogo na Avenida do Cursino, número 1.998. Ainda não há informações sobre feridos.