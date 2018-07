Incêndio atinge Parque Nacional das Emas, em Goiás

Um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Nacional das Emas (PNE), no extremo sudoeste de Goiás, próximo às divisas com o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Mineiros (GO), a corporação foi acionada na noite da última quinta, porém ainda não é possível afirmar quando o fogo teve início. De acordo com as primeiras informações, as chamas teriam começado em fazendas vizinhas.

Trabalham no combate ao fogo equipes de Mineiros e da cidade de Rio Verde, também em Goiás. O Parque Nacional das Emas possui uma área de 131.800 hectares. Os bombeiros não souberam informar a extensão da área atingida pelo incêndio.