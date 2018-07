Incêndio atinge Parque Nacional de Itatiaia, no Rio

Fogo destrói 680 km2 em Portugal

A onda de incêndios florestais continua afetando Portugal. De acordo com a defesa civil portuguesa, 26 queimadas foram consideradas de grande gravidade, como a que atingiu o Parque Nacional Peneda Gerés .

Cerca de 170 bombeiros e brigadistas tentam combater o incêndio que atinge o planalto do Parque Nacional do Itatiaia, no sul do Estado do Rio, próximo a Minas Gerais. O fogo, que começou na sexta-feira, afeta principalmente a área da nascente do Rio Aiuruoca, localizada em um ponto de difícil acesso. Ainda não há estimativas sobre a área devastada.

Segundo os responsáveis pelo parque, o grande número de focos - espalhados pelo distrito de Visconde de Mauá, no município de Resende, e na região do planalto do Pico das Agulhas Negras - dificulta o trabalho de contenção do fogo.

Um helicóptero do Exército chegou à região no sábado para fazer o reconhecimento da área e dar apoio às equipes. O grupo de trabalho foi reforçado por brigadistas da Academia Militar das Agulhas Negras, do Parque Nacional da Tijuca e do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Mais 30 pessoas devem se juntar hoje às equipes que estão no local.

Funcionários da administração do parque informaram que um helicóptero do Corpo de Bombeiros era esperado para tentar apagar o fogo com lançadores de água, mas teve dificuldades para chegar à área mais atingida por causa da baixa visibilidade. A visitação à parte alta do parque está suspensa.

PRESERVAÇÃO

Equador combate pesca nas Ilhas Galápagos

A marinha equatoriana deteve nas Ilhas Galápagos o barco pesqueiro costa-riquenho Rosa I com carga de tubarões. O governo do Equador investiga se os peixes foram capturados no interior do arquipélago, onde está proibida a pesca. Cinco pessoas e um cachorro constituíam a tripulação do navio apreendido a noroeste da ilha Darwin. Os oficiais encontraram na embarcação cerca de 75 tubarões. O capitão do barco costa-riquenho, Wainer Bonilla, afirma que a pesca ocorreu em águas internacionais, mas que foi obrigado a se aproximar das águas equatorianas depois de uma avaria na embarcação. Na Costa Rica, cada tubarão poderia render até R$ 124.

MANIFESTAÇÃO

Greenpeace realiza protesto em 3 cidades

Manifestantes do Greenpeace percorreram a orla de Salvador, Recife e Rio para protestar contra a exploração de petróleo em alto-mar.

SÃO PAULO

Curso discute efeito da mudança climática

Os impactos das mudanças climáticas na Região Metropolitana de São Paulo é o tema do seminário O que está acontecendo com o clima? , que será realizado nos dias 19 e 20, em São Paulo. O curso será ministrado pelo professor Augusto José Pereira Filho, da USP. Informações: (11) 3721-2252. / ANDREA VIALLI e BRUNO BOGHOSSIAN, COM EFEP