Incêndio atinge parte de armazém em Santos

Um incêndio destruiu parte do armazém de produtos químicos da empresa Santos Brasil Logística, localizado na marginal da Via Anchieta, no bairro da Alemoa, em Santos (SP). Não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou às 6h20 da manhã e foi controlado antes das 10h. O fogo destruiu uma área de aproximadamente 1,5 mil metros quadrados do armazém, que ao todo possui 4 mil metros quadrados e é uma das bases operacionais de logística e comércio exterior da empresa, arrendatária do maior terminal portuário de contêineres do País, localizado na margem esquerda do Porto de Santos, no Guarujá.

Dez viaturas dos bombeiros e 18 homens trabalharam para controlar as chamas e ainda não se sabe o que teria ocasionado o incêndio. Em nota, a Santos Brasil informa que não há risco para a população do entorno e que "a empresa está apurando os detalhes sobre a causa do ocorrido". A Santos Brasil ainda não estima o prejuízo do incêndio.