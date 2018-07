Incêndio atinge pensão no centro de São Paulo Um incêndio atingiu hoje à tarde uma pensão na Rua Condessa de São Joaquim, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. Por volta das 18 horas,14 viaturas e 40 homens trabalhavam no local para controlar o fogo. Duas pessoas foram atendidas com problemas de intoxicação.