Incêndio atinge prédio antigo no centro do Rio Um incêndio atingiu na manhã deste sábado, 2, um antigo prédio localizado na esquina das ruas Buenos Aires e Uruguaiana, região central do Rio. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, a equipe do quartel Central estava no local por volta das 09h20 e aguardava ainda o apoio das equipes do Caju e do Maracanã, que estavam a caminho. O incidente aconteceu próximo ao camelódromo da Uruguaiana, uma das regiões de comércio popular mais conhecidas na cidade. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio tem três andares e o fogo se concentrava no último andar. Ao que tudo indica, o edifício não era comercial e estava em reforma. Por conta disto, não havia pessoas no interior do local e os bombeiros ainda não registravam nenhuma ocorrência de feridos. As informações são do estadao.com.br