Incêndio atinge prédio da Sesurb em São Caetano do Sul Um incêndio atinge, desde as 13 horas desta segunda-feira, 24, o prédio da Secretaria de Serviços Urbanos (Sesurb) de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou sete viaturas ao local, com 25 homens, para combater as chamas.