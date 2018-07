Incêndio atinge prédio do Instituto do Cacau em Salvador

O Corpo de Bombeiros declarou que o fogo estava controlado às 13 horas. Não houve feridos. A análise inicial da Defesa Civil descarta risco de desabamento da construção - o órgão informa que a análise definitiva só será possível após o resfriamento das estruturas atingidas pelas chamas. No prédio também funcionam uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), do governo estadual, uma agência do Bradesco e um Restaurante Popular, além do Museu do Cacau.

Ainda não são conhecidas as causas do incêndio, mas suspeita-se que obras que estão sendo feitas no sistema de ar-condicionado e nos elevadores do prédio possam ter causado um curto-circuito. Um dos trabalhadores nas reformas, um técnico identificado como Pedro Silva, não conseguiu deixar o edifício e se refugiou no telhado. Foi resgatado, de helicóptero, por uma equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).