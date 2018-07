Incêndio atinge prédio residencial na zona sul do Rio Um incêndio atinge dois apartamentos do quarto andar de um prédio residencial na orla do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 7h50 no edifício. Viaturas dos Batalhões da Gávea e de Copacabana foram deslocados para o local e, até as 8h30, ainda não havia informações sobre feridos.