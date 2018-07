Incêndio atinge prefeitura de Lins e destrói documentos Um incêndio atingiu ontem a prefeitura de Lins, no interior paulista, e destruiu arquivos e documentos guardados no departamento de contabilidade. A sala onde funciona o departamento foi a mais afetada pelo fogo, que começou no fim da tarde de sábado. Os bombeiros não tiveram dificuldades para controlar as chamas. A sala estava fechada e não houve vítimas. Um curto-circuito na fiação é a causa mais provável do incêndio, segundo a Polícia Técnica, que esteve no local. O acesso ao prédio não está prejudicado porque a sala fica nos fundos da prefeitura. Um balanço do incêndio deve ser divulgado amanhã.