Incêndio atinge reserva florestal na zona norte do Rio São Paulo, 14 - Foi controlado, por volta da 1h45 desta madrugada de sábado, 14, um incêndio que atingiu parte da reserva florestal localizada no Grajaú, zona norte do Rio. Cerca de 30 homens dos bombeiros de dois quartéis, em dez viaturas, foram acionados para a região, de difícil acesso, onde chegaram depois de uma hora e meia. As chamas começaram às 17 horas de sexta-feira, no alto do morro, onde há torres de energia, mas aparentemente não houve danos na rede aérea de distribuição primária.