Incêndio atinge residência com botijões em SP Um incêndio atingiu uma residência localizada na Estrada José Lopes, no Parque Taipas, zona norte de São Paulo, por volta das 16h50 de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local há vários botijões de gás. Cinco viaturas foram enviadas para a ocorrência. Ainda segundo os bombeiros, o trabalho será dificultado pois a residência fica em uma área de difícil acesso e distante de um posto da corporação. De acordo com as informações iniciais, não há vítimas no local.