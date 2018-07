Incêndio atinge residência e deixa três feridos em SP

Sete equipes dos bombeiros foram acionadas e controlaram o fogo rapidamente. A comerciante Amélia Durvalina Barroso Silva, de 57 anos, sofreu queimaduras nas pernas, braços, rosto e peito. Levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Alípio Correa Neto, ela continua internada, mas já fora de perigo. Suas duas netas, de 3 e 5 anos, segundo a polícia, sofreram intoxicação e foram encaminhadas para o mesmo hospital.

Foi a menina de 5 anos quem percebeu o fogo no imóvel e começou a gritar pedindo ajuda aos vizinhos. Até as 2 horas desta madrugada, a verdadeira causa do incêndio não havia sido esclarecida e será apurada somente pela perícia, mas há suspeita de curto-circuito na rede elétrica da casa. O caso foi registrado na delegacia de Ermelino Matarazzo (62ºDP).