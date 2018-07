Incêndio atinge seis lojas em Belo Horizonte Seis lojas foram atingidas pelo fogo nesta madrugada em Belo Horizonte, segundo o Corpo de Bombeiros. O incêndio começou por volta das 2h45, em uma loja de peças automotivas de borracha, no centro da capital mineira, e se espalhou para as outras lojas. Os cerca de 40 bombeiros conseguiram controlar o fogo por volta das 6h30. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.