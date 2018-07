Incêndio atinge sete imóveis em Juiz de Fora-MG

O incêndio começou por volta das 17 horas de ontem e só foi controlado na madrugada de hoje. Até o início da tarde de hoje, o local onde ficam os imóveis, na região central do município, continuava interditado e ainda tomado pela fumaça.

Segundo os bombeiros, o fogo começou em uma loja de material de festas, onde estava estocada grande quantidade de material inflamável. Rapidamente, as chamas se alastraram para outros estabelecimentos onde também havia produtos inflamáveis como borracha e isopor.

Os bombeiros, com ajuda de policiais militares, funcionários da prefeitura e da Defesa Civil conseguiram evacuar os imóveis e ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, para combater as chamas foram mobilizados 60 homens da corporação, 13 caminhões-tanque e outras 16 viaturas. Ao todo foram gastos aproximadamente 2 milhões de litros de água para controlar o incêndio.