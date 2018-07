Incêndio atinge shopping Downtown no Rio

Atualizada às 20h40

Um incêndio atingiu o shopping Downtown, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por volta das 17h30 deste domingo. Imagens feitas pela GloboNews mostraram chamas no segundo andar no bloco onde funcionam as 12 salas de cinema da rede Cinemark. Não houve feridos.

De acordo com a assessoria de imprensa do shopping, todas as pessoas que estavam na área atingida pelo fogo foram resgatadas pela brigada de incêndio do condomínio, que iniciou o combate às chamas. O corpo de bombeiros chegou ao local por volta das 18h e o fogo foi controlado.

As causas do incêndio ainda estão sendo averiguadas, mas a informação inicial é de que as faíscas começaram a partir de um problema no grupo de geradores dos cinemas.

A praça de alimentação e as lojas do bloco afetado foram interditadas no domingo, mas funcionarão normalmente nesta segunda-feira. O cinema continuará interditado. O restante do empreendimento não foi afetado. Além de mais de uma centena de lojas, o condomínio do Downtown também abriga bares, restaurantes e salas comerciais.