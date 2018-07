Incêndio atinge Teatro Augusta, no centro de SP Um incêndio atingiu no fim da manhã de hoje o Teatro Augusta, na rua de mesmo nome, na região da Avenida Paulista, centro de São Paulo. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local. O fogo, de médias proporções, foi controlado rapidamente. Ninguém ficou ferido, de acordo com informações dos bombeiros. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma faixa de rolamento da via foi interditada.