Incêndio atinge Teatro Cultura Artística, em São Paulo Um incêndio atingiu hoje o teatro Cultura Artística, localizado na Rua Nestor Pestana, na região central da capital paulista. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros, algumas explosões foram ouvidas, o que pode ser a causa do fogo, que teria começado por volta das 5 horas. Às 8h30, os bombeiros controlaram o incêndio, mas ainda apagavam os últimos focos. O fogo atingiu o terceiro andar do teatro, onde ficam o mezanino e uma galeria . Os bombeiros deslocaram 15 viaturas e 45 profissionais para o local. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Polícia Militar também foram para o local. De acordo com o coronel João dos Santos de Souza, todo o terceiro andar foi destruído e o teto cedeu. Os bombeiros tentam controlar o fogo do lado de fora do teatro, com jatos de água. Ainda há muita fumaça em torno do prédio. O prédio vizinho foi evacuado. Na hora que o fogo começou, não havia ninguém no prédio. Até o momento, também não há não há informação de vítima.