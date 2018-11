Incêndio atinge três andares de prédio no Rio de Janeiro Um incêndio atinge pelo menos três andares de um prédio na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo bombeiros do 11.º Grupamento, de Vila Isabel, mais de 30 militares trabalham para apagar as chamas. Precisaram de atendimento médico sete pessoas, que sofreram intoxicações. Ainda segundo os militares, o prédio de 11 andares foi evacuado e ninguém sofreu queimaduras.