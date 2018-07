Incêndio causa fechamento do Eurotúnel

Um incêncio provocou o fechamento do Eurotúnel, túnel ferroviário submarino que liga a França à Inglaterra, nesta quinta-feira. O incidente ocorreu do lado francês do túnel, mas equipes inglesas saíram da cidade de Kent, no sudoeste da Inglaterra, para auxiliar nas operações. Pelo menos 32 pessoas foram retiradas do túnel, a maioria motoristas de caminhões que eram transportados em vagões no momento do acidente. Não há relatos de vítimas. Um porta-voz da operadora ferroviária Eurostar, responsável pela operação ferroviária no trajeto de Londres a Paris pelo túnel, afirmou que os serviços foram interrompidos nos dois sentidos. Não há previsão de quando os trens voltarão a funcionar. A jornalista da BBC Sophie Van Brugen seguia para Paris em um dos trens que cruzavam o túnel no momento do incidente. Ela afirmou que os passageiros retornarão a Londres e o trem não seguirá a viagem até Paris. O diretor de comunicações do Eurostar afirmou à BBC que a prioridade no momento é retirar as pessoas dos trens e fazê-los voltar às estações de origem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.