Incêndio causa uma vítima e destrói 4 barracos no Rio Uma pessoa morreu e quatro barracos foram destruídos na noite de ontem, após um incêndio na favela Rio Bonito, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 23 horas e foi controlado horas depois. A vítima ainda não foi identificada. As causas do incêndio são desconhecidas.