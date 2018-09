Incêndio consome 300 hectares em Itamonte, MG Um incêndio consome, desde o dia 19 de setembro, o Parque Estadual da Serra do Papagaio, no município de Itamonte, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 300 hectares já foram atingidos pelo fogo até hoje. Trabalham no combate às chamas dezessete moradores que atuam como brigadistas e seis bombeiros. Um helicóptero do Instituto Estadual de Florestas (IEF) está sendo usado no trabalho de extinguir as chamas.