Incêndio consome mata de parque paulista há 24 horas Um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na região Metropolitana de São Paulo, desde a manhã desse domingo, 1. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros, um helicóptero águia da Polícia Militar e um avião da Defesa Civil combateram os focos de incêndio ao longo do dia, mas o fogo voltou atingir a mata na manhã desta segunda-feira, 2.