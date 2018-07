Incêndio criminoso atinge parque em Belo Horizonte Um incêndio ocorrido na manhã de hoje destruiu parte da mata do Parque Ecológico Renato Azeredo, no bairro Palmares, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), as chamas foram controladas no começo da tarde. Ainda segundo a corporação, o fogo foi ateado por uma mulher de 75 anos com deficiência mental. Ela foi detida e encaminhada para a Delegacia do Meio Ambiente.