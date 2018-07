Incêndio deixa 4 feridos e destrói 63 barracos em SP Quatro pessoas ficaram feridas e 63 barracos foram destruídos após um incêndio na Favela da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, na noite de ontem. As vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves aos hospitais João XXIII, Ipiranga e Vila Alpina. De acordo com balanço divulgado na tarde de hoje, pela subprefeitura do bairro, ao todo, 294 moradores - 80 crianças, 32 adolescentes e 182 adultos - foram prejudicados e seguiram para abrigos como igrejas, Associação de Moradores e residências de familiares. Segundo a subprefeitura, equipes da Defesa Civil, de engenheiros, agentes vistores e agentes de Assistência Social foram deslocadas para efetuar o cadastramento social, a demolição das edificações comprometidas e a vistoria dos engenheiros para verificação da estabilidade de outras construções próximas à área do incêndio. Os trabalhos resultaram no cadastramento de 79 famílias afetadas, na interdição de três imóveis e na entrega de senha a outras três famílias, que não compareceram para prosseguimento. Ainda segundo a subprefeitura, contrariando ao previsto, não haverá necessidade de abrigo por parte da Prefeitura do Município de São Paulo, pois todos os afetados têm soluções próprias de acomodação. A Secretaria de Habitação está verificando a situação atual, mediante a entrega de títulos fundiários, já realizada anteriormente.