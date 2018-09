Incêndio deixa um ferido e três intoxicados em SP

A empresa fica na Rua Almirante Lobo, no Ipiranga, próximo ao Viaduto Grande São Paulo. O fogo começou por volta das 14h45 e, por volta das 19h20, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo havia sido extinto.

Os feridos foram levados para o pronto socorro de Heliópolis. Segundo os bombeiros, cerca de 31 viaturas e 95 homens trabalharam no combate às chamas. No local, havia grande quantidade de bobinas sólidas, borracha e produtos químicos.

Sete veículos de uma empresa de borracha e outra de solventes foram destruídos pelas chamas. Um helicóptero Águia sobrevoou a região para fazer imagens e auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil e a Eletropaulo foram acionadas para auxiliar nos trabalhos. Ainda não há informação sobre desalojados e desabrigados.

A Companhia de Engenharia de Tráfego bloqueou as vias próximas. Às 19h30, os motoristas encontravam bloqueios na Rua Auriverde, entre as ruas Almirante Lobo e Dom Lucas Obes; na Rua Dom Lucas Obes, entre a Avenida Presidente Wilson e a Rua das Municipalidades; e na Rua Almirante Lobo, entre as ruas Auriverde e Avenida Presidente Wilson.